Google Mobility Reports Out-of-Home kommt in Bewegung

Die „Google COVID-19 Community Mobility Reports“ sollen Einblicke in die Veränderungen geben, die sich als Reaktion auf die Maßnahmen zur Bekämpfung von COVID-19 ergeben haben. Dabei stellen sie Bewegungstrends nach geografischen Gesichtspunkten in verschiedenen Kategorien wie Einzelhandel und Freizeit, Lebensmittelgeschäfte und Apotheken, Parks, Transitstationen, Arbeitsstätten und Wohngebieten dar.

Aus den aktuellen Daten der inzwischen dritten Ausgabe der Community Mobility Reports für Deutschland lässt sich ablesen, dass sich das öffentliche Leben langsam wieder vom Shutdown erholt.

Während Orte wie Restaurants, Cafés, Einkaufszentren, Themenparks, Museen, Bibliotheken und Kinos weiterhin niedrig frequentiert sind (-52% gegenüber dem Normal vor Corona), auch da sich viele noch im Shutdown befinden, steigen auch mit Maskenpflicht die Mobilitätstrends für Lebensmittelmärkte und -fachgeschäfte, Bauernmärkte, Drogerien und Apotheken wieder konstant. Nach dem extremen hoch kurz vor den Ausgangsbeschränkungen mitte März (ca. +20%) war hier die Frequenz zunächst auf etwa -20% gesunken, pendelte sich die letzten Wocheb bei etwa -10% ein und befindet sich jetzt im Auf (+3%).

Orte wie Parks, Strände, Jachthäfen oder öffentliche Plätze und öffentliche Gärten bleiben beliebt und gewinnen vermutlich aufgrund des sonnigen Wetters Ende April noch weiter an Beliebtheit (+78%). Öffentliche Verkehrsmittel erholen sich langsam und liegen nur noch bei -39% (Anfang April noch ca. -60%). Das zeigt, Nahbereiche um Wohngebiete und Gebiete zur Erholung sind stärker frequentiert und bieten bevorzugt Möglichkeit, das Publikum mit Werbung zu erreichen.

Gleichzeitig zeigen die Daten, dass der Trend des Zuhause-bleibens nachlässt, obwohl das Home-Office Einzug findet und weniger Menschen ihre Zeit im Büro verbringen (-18%). Waren Anfang April noch etwa +25% Menschen mehr in den eigenen vier Wänden, sind es Ende des Monats nur noch +6% – Zeit also für (D)OoH, wieder anzugreifen und mit smarten Out-of-Home Konzepten an den neuen Hot-Spots für Aufmerksamkeit zu sorgen.