TV küsst Digital Signage – so in etwa beschreibt man Signage TV am besten. Signage TV sind Digital Signage Einstiegsprodukte die kleinere Einzelhändler, Gastronomen und Hoteliers aber auch Dienstleister und im Corporate Einsatz überzeugen soll anstelle von Consumer TV auf professionelle Hardware zusetzen.

Die beiden Digital Signage Einstiegslösungen sind nicht nur mit einem TV-Tuner ausgestattet sondern liefern auch einen integrierten Mediaplayer auf Basis der bewährten Smart TV Plattformen Tizen bzw. WebOS sowie ein einfaches Digital Signage CMS.

Im Gegensatz zu vollwertigen Digital Signage Lösungen können die beiden neuen Signage TV CMS per Mobiltelefon / Tablet komplett gesteuert werden. Nicht nur der Einstiegspreis soll für KMU und Gastronomie attraktiv sein sondern auch eine kinderleichte Steuerung der Software.

Die erste Generation von Signage TV war in Deutschland ein großer Flop. Das lag allerdings nicht an der Hardware sondern an der damals noch gültigen GEZ-Gebührenordnung. Die GEZ-Abgabe war damals für jedes empfangsbereiten Gerät – also TV Tuner – fällig. Heute wird die GEZ Gebühr unabhängig vom TV-Tuner erhoben. Dieses mal könnte es also klappen – die Corona-Krise ist für diese Produktkategorie sicherlich eher förderlich als hinderlich.