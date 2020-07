Der Horizon Medien Award wird jedes Jahr von der Plattform für Marketing, Werbung und Medien Horizont an die besten Medienunternehmen verliehen. Die Beurteilung der Medienunternehmen erfolgte im Rahmen der online durchgeführten Werbemarkt-Studie der Media.Research.Group durch Agenturen und Werbeauftraggeber. Zu beurteilen waren 34 Medienanbieter und 12 Medienvermarkter. DooH-Anbieter Goldbach gewann auch in diesem Jahr den Award als bester Medienvermarkter – bereits das neunte Mal in Folge.

Die Auszeichnung bezog sich dabei nicht nur auf ein Goldbach Medium, sondern die Mediengattungen TV, Print, Online und Video. Zudem konnte Goldbach auch in den Kategorien „beste Kundenberatung” und „bestes Preis-Leistungs-Verhältnis” den ersten Rang belegen. Die Tochtergesellschaft Swiss Radioworld qualifizierte sich ebenfalls für die Top 10 der besten Medienvermarkter.

Michi Frank, CEO der Goldbach Group freut sich: „Dass wir diese tolle Auszeichnung bereits zum neunten Mal in Folge erhalten, ist für uns nicht selbstverständlich und eine grosse Ehre. Ein herzliches Dankeschön geht daher an unsere Kunden und Partner. Wir werden auch weiterhin gut auf die Bedürfnisse unserer Geschäftspartner hören und mit grosser Begeisterung unser Bestes geben, um unsere Service- und Beratungsleistungen noch weiter zu verbessern”.

20 Minuten vor Google und YouTube

Sowohl gegen die internationale Konkurrenz aus Übersee als auch einheimische Konkurrenten setzte sich 20 Minuten durch und holte sich den ersten Podestplatz als bester Medienanbieter. Auf den Plätzen 2 und 3 folgen bei den Medienanbietern die beiden internationalen Plattformen Google und Youtube. Auch in den Kategorien „beste Serviceleistungen und Beratung” sowie “grösster Bekanntheitsgrad” konnte 20 Minuten überzeugen und belegte jeweils den zweiten Rang.

Marcel Kohler, Geschäftsführer von 20 Minuten: “Dass 20 Minuten – nach vier Jahren in denen wir nicht als eigene Medienmarke beurteilt wurden – gleich den obersten Podestplatz als bester Medienanbieter belegt, ist für uns eine grosse Auszeichnung und Zeichen der Wertschätzung von Seiten der Agenturen und Kunden. Wir freuen uns darauf, hoffentlich bald zum Dank mit unseren Kunden und Ansprechpartnern anstossen zu können”.