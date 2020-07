In New York, Epizentrum der Coronakrise in den USA, wirbt Coca-Cola trotz der schwierigen Situation mit einer positiven Botschaft: „Staying apart is the best way to stay united“. An normalen Tagen kommen durchschnittlich mehr als 300.000 Menschen an dem Screen am viel belebten ikonischen Times Square in New York vorbei. Derzeit dürften es derzeit lediglich ein paar Hundert sein – was allerdings mit im Sinne der Botschaft liegt.

Die Marke hält sich auch selbst an seine Botschaft: In der vergangenen Woche hatte Coca-Cola intern zum Schutz der Sicherheit seiner Mitarbeiter und Kunden zusätzliche Reinigungs- und Desinfektionsprozeduren eingeführt und Besuche in seinen Einrichtungen eingeschränkt. An einigen Standorten verlassen die Auslieferungsfahrer ihre Lastwagen nicht, was die Interaktionen von Mensch zu Mensch reduziert und es wurden geteilte Schichten eingeführt, um den Kontakt von Schicht zu Schicht zu vermeiden.