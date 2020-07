Nichts mitbringen außer sich selbst – nach diesem Prinzip führt CTouch zwei neue Kollaborationslösungen auf dem Unternehmensmarkt ein, die das arbeiten mit Collaboration-Lösungen vereinfachen sollen. Wird ein Touchscreen des Anbieters in Kombination mit einer der beiden neuen „For Teams“-Lösung verwendet, können Sitzungsorganisatoren dank gesicherter Authentifizierung auf ihre Microsoft-Team-Kanäle und Dokumente auf dem Bildschirm in einem Sitzungsraum zugreifen.

Das mitbringen eines persönlichen Gerätsist dabei nicht nötig. Auch kann nach der Nutzung niemand auf das persönliche Team-Konto zugreifen. Mit „For Teams Go“ können Kollegen in Verbindung bleiben und gleichzeitig an einem digitalen Whiteboard oder in Office 365-Dokumenten zusammen arbeiten. „For Teams Talk“ erweitert das System auch um die Videokonferenzfunktionen der Microsoft-Plattform. Die neuen CTouch For Teams-Lösungen sind ab sofort über autorisierte Corporate Reseller erhältlich.

Die Funktionen der CTouch For Teams-Lösungen im Überlick: