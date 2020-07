Die Nachfrage nach Lösungen für Fernarbeit und E-Learning ist in den letzten Monaten aufgrund des Covid-19-Ausbruchs enorm gestiegen. Da sich viele Unternehmen derzeit auf eine neue Arbeitsweise vorbereiten, stellt sich eine weitere Herausforderung: Wie können Interaktivität und Engagement in eine virtuelle Klassenzimmerumgebung gebracht werden? Die mögliche Antwort auf diese Frage veranschaulicht CTOUCH in seinem neuen virtuellen Klassenzimmer in Eindhoven in den Niederlanden. Das Gemeinschaftsprojekt entstand mit den Partnern Microsoft, Christie, Intel, der Videoplattform Zoom, Sharing-Lösungsanbieter Barco und dem Beratungsunternehmen Kinly.

In der Einrichtung können Unternehmen und Institute in Echtzeit interaktive Schulungen und Kurse mit Mitarbeitern, Studenten oder Partnern aus der ganzen Welt organisieren. Auch CTOUCH selbst nutzt den Raum für Kollaborationssitzungen und technische Produktschulungen. „Im Moment gibt es in den Niederlanden nur einige dieser Schulungseinrichtungen, die in Eindhoven ist die Jüngste“, sagt CEO Remmelt van der Woude. „Was unseren virtuellen Schulungsraum einzigartig macht, ist, dass wir unsere Touchscreens darin integrieren konnten. Dies verleiht einer interaktiven Schulung eine zusätzliche Dimension, da jeder Teilnehmer in der Sitzung in der Lage ist, in Echtzeit zu sehen, was auf dem Touchscreen geschieht.“

Das virtuelle Klassenzimmer ist mit sieben an der Wand montierten 55-Zoll-LCD-Displays vom Typ Christie UHD551-L mit 4K nativer Auflösung ausgestattet. Die Teilnehmer können die Sitzung aus drei verschiedenen Winkeln beobachten, indem sie manuell zwischen der Logitech MeetUp-Kamera mit Vorderansicht, der Panasonic AW-HE60-Kamera mit Draufsicht oder einem seitlichen Winkel, der von einer weiteren AW-HE60 bereitgestellt wird, wählen. Das virtuelle Klassenzimmer bietet viel Platz für mehr als einen Moderator und ist mit einer speziellen Beleuchtung ausgestattet, um sicherzustellen, dass Moderatoren und Produkte für das virtuelle Publikum gut sichtbar sind.

Bis zu 112 Teilnehmer

Als Rückgrat kommt die „weConnect“ SaaS-Lösung von Barco gepaart mit dem Fachwissen, das Kinly bei der Bereitstellung der Komplettlösung zur Verfügung gestellt hat, zum Einsatz. Es ist möglich, ein virtuelles Klassenzimmer für 6 bis 112 Teilnehmer zu bauen, die alle über die Displays an der Wand sichtbar sind, so dass der Präsentator tatsächlichen Blickkontakt herstellen kann. Der kleine virtuelle Schulungsraum bei CTOUCH selbst hat aber nur eine Kapazität von bis zu 24 sichtbaren Teilnehmern.

Ein Daten-Overlay bietet die Möglichkeit, verschiedene Teilnahmemöglichkeiten hinzuzufügen, wie z.B. Handerheben, Abstimmungen oder Quiz, um ein maximales Engagement zu erreichen. In dem modernen Klassenzimmer sollen Teams in diesen herausfordernden Zeiten durch sogenanntes Blended Learning, der Kombination von Präsenzveranstaltung und E-Learning, effektiv trainiert, unterrichtet und gecoacht werden können.

„Als Folge des Covid-19-Ausbruchs sehen wir eine erhöhte Nachfrage unserer Kunden – im Bildungswesen, in der Regierung und in Unternehmen – nach Blended Learning“, sagt Robert Blaas, Marketing Director Kinly Benelux. „Was jedoch bei vielen Lösungen für Blended Learning fehlt, sind Interaktivität und Engagement. Dinge, die bei Schulungen und Vorträgen wichtig sind. Gemeinsam mit Barco und CTOUCH haben wir eine Lösung für die Fernausbildung und -schulung entwickelt, bei der Interaktivität und Engagement an erster Stelle stehen. Wir glauben, dass Lösungen wie das virtuelle Klassenzimmer heute nicht nur als Notfalllösung eingesetzt werden sollten, sondern auch zur Innovation von Bildung und Ausbildung beitragen sollten.“