Digital Signage Best Practice Corona, Campaign und Content

In diesen Tagen ist Venedig wie ausgestorben, kaum Touristen, die sonst die Gassen des Weltkulturerbe verstopfen. Auch die Shops spüren den Gästeeinbruch, viele Geschäfte und Restaurants bleiben geschlossen, wohlmöglich für immer. Ein Fels in der Brandung ist der Benetton Flagshipstore unweit der Rialto-Brücke. Auf vier Etagen verlieren sich nur einige wenige Kunden denen sich ein entspanntes Einkaufserlebnis bietet. Keine Schlangen am Eingang, leere Umkleidekabinen und viele Angebote.

Auffallend ist aber das vorzüglich realisierte Digital Signage Content Konzept. Wenn auch die Benetton-typische in Käfigen integrierte Hardware schon mal bessere Zeiten gesehen hat (kaputte Backlights, Flecken auf den Displays) ist es doch der Content der einfach gut gemacht ist. Wir haben uns seit Wochen beschwert, dass Einzelhändler lieber Zettel aufhängen als die bestehende Digital Signage Plattform zu nutzen um Kunden auf die neuen Corona-Verhaltensregeln hinzuweisen.

Benetton verbindet beides – Corona Hygieneregeln und aktuelle Kampagne – zu einem überzeugenden Gesamtprogramm. Die aktuelle „We are Rainbows“ Kampagne promotet Ökologie, Gleichberechtigung und Nachhaltigkeit. Die Corona-Verhaltensregeln werden geschickt zwischen den Kampagnen-Motiven eingebaut, optisch verbunden mit dem dynamisch über die Screens aufbauenden Rainbow-Visuals.

Nicht nur Digital sondern auch im Visual Merchandising verbinden sich die beiden Kampagnen, so zum Beispiel an der Rückwand hinter der Kasse wo Digital Signage Screens und Dutzende von Stoffbären mit Maske trotz Spuckschutz eine Wohlfühlatmosphäre liefern. Davon würden wir gerne mehr sehen – nicht nur bei Benetton sondern im breiten Einzelhandel.