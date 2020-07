Bereits seit 1869 werden in dem Jugendstil-Gebäude an der Rua das Carmelitas Nr. 144 in der portugiesischen Stadt Porto an der Atlantikküste Bücher verkauft. Die Livraria Lello, die hier seit mehr als 100 Jahren Bücher vertreibt, zählt zu den schönsten Buchläden Europas und der Welt und soll sogar Einfluss auf die Romanwelt von Harry Potter gehabt haben.

In Zusammenarbeit mit diesem ganz besonderen Kunden installierte der Designer für individuelle Digital Signage und Kiosk-Lösungen moobo neue Displays für die Point-of-Sale, die in die vorhandenen Theken eingesetzt wurde. Die schlanken Touch-Displays selbst stammen von Elo. Für den Designprozess wurden Umgebung, Anwender und die Kundenanforderungen berücksichtigt, um eine möglichst nahtlose und funktionale Erfahrung für alle zu bieten.