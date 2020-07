Die InfoComm Connected vom 16. bis 18. Juni war in Novum in der Historie der Veranstaltung, denn die Show wurde erstmals vollständig virtuell abgehalten. Dem Besucherandrang, oder in diesem Fall den Zuschauerzahlen, tat dies keinen Abbruch: 23.408 Anmeldungen für das Event erzielten 53.433 Views bei den Präsentationen der 495 Aussteller. Weitere 59.600 Views verteilt sich über die 74 Live-Sitzungen und On-Demand-Präsentationen von 67 Unternehmen begleitend zur Messe. Auch invidis war mit zwei Sessions rund um Digital Signage dabei.

Insgesamt schalteten sich 41% der Besucher der Show, die in Las Vegas hätte stattfinden sollen, von außerhalb der USA zu. Zu den beliebtesten Themen gehörten Conferencing und Collaboration, die Verschmelzung von Raum, Technologie und Content sowie neue Trends, die sich durch die Corona-Krise herauskristallisiert haben. Und natürlich die allgemeine Lage der Branche während dieser schwierigen Zeit.

„Der Enthusiasmus und die Teilnahme an InfoComm 2020 Connected übertrafen die Erwartungen und bekräftigten etwas, was wir bereits wussten – die Pro-AV-Industrie ist widerstandsfähig“, sagt Rochelle Richardson, CEM, Senior Vice President of Expositions and Events, AVIXA. „Als wir die Entscheidung trafen, die InfoComm 2020-Show in Las Vegas abzusagen, war das AVIXA-Team entschlossen, die Branche für eine immersive Experience in einer virtuellen Online-Veranstaltung zusammenzubringen. Unsere Welt verändert sich zweifelsohne, und wir erkennen die Notwendigkeit, uns mit ihr zu verändern.“

Dennoch freuen sich die Veranstalter natürlich, wenn das Event im kommenden Jahr wieder physisch stattfinden wird, nämlich vom 12. bis 18. Juni (Ausstellungen vom 16. bis 18. Juni) im Orange County Convention Center in Orlando. Nach den erfolgreichen Learnings aus diesem Jahr soll die Show auch künftig online deutlich stärker aufgestellt werden.

Die virtuelle Plattform InfoComm 2020 Connected bleibt bis zum 21. August live, so dass die Teilnehmer in den Pärsentationen der Aussteller stöbern und On-Demand-Sitzungen ansehen können unter infocomm.onlineeventpro.freeman.com