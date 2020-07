Wenn uns die letzten Wochen eines gelehrt haben, dann dass die neue Normalität flexible und leicht integrierbare innovative Lösungen braucht, um die Vorsichtsmassnahmen und Regulierungen einzuhalten. Der slowenische ePaper-Sepzialist Visionect hat jetzt eine neue Access-Control Lösung auf Basis seiner ePaper vorgestellt.

Die Bildschirme mit niedrigem Stromverbrauch, welche viele vermutlich von Amazons Kindle-Readern kennen, lassen sich leicht platzieren und sind dabei kostengünstig. Im Gegensatz zu einer herkömmlichen Anzeige ist die Beschilderung mit elektronischem Papier nachhaltig und verbraucht bis zu -99% weniger Strom als klassische Displays. Auch das Kabel entfällt, wodurch die Installations- und Wartungskosten auf ein Minimum reduziert werden.

Die ePaper-Displays können in Bezug auf die Access-Control übrigens das gleiche wie ihre großen Brüder: in Echtzeit die Kundenzahl im Geschäft anzeigen und informieren über Wartezeiten oder auch die Regeln zur sozialen Distanz – nur eben in schwarz-grau und etwas kleiner. Und nach Corona bieten sich die ePaper-Displays beispielsweise als Guiding-Lösung an.

Gesteuert werden die Displays über die Visionect Software Suite, die für alle operativen Aspekte des eSchildes zuständig ist und über ein grundlegendes Digital Signage Content Management System verfügt. Das People-Counting ist dabei nicht integriert, sondern läuft über das Meeting-Room Buchungs-System Joan SIGN von Visionect, das sich (so unsere Vermutung) auch mit einer automatischen Sensor-Lösung verbinden lässt.

Angesichts der aktuellen Gesundheitskrise und in einer zunehmend ökologisch verantwortungsbewussten Welt liefert die Technologie damit durchaus eine praktische Lösung für die neue Realität. Der Mehrwert gegenüber professionellen Display-Lösungen, die natürlich Farben und auch Video-Formate für aufmerksamkeitsstarke Werbung unterstützen, entfällt allerdings. Die sind dafür aber auch deutlich teurer und treffen eventuell nicht den ökologischen Geschmack der Kunden.