Mit einer Netzlänge von über 12.000 Kilometern ist PostAuto führend im öffentlichen Personenverkehr auf der Straße in der Shweiz. Das Busunternehmen transportiert jährlich über 155 Millionen Fahrgäste. Im Rahmen eines Ausschreibeverfahrens hat PostAuto jetzt der APG|SGA den Zuschlag für die Vermarktung der analogen Werbeflächen an und in rund 1.600 Fahrzeugen erteilt. Der neue Vertrag tritt per 1. Januar 2022 in Kraft. Das umfangreiche Portfolio von PostAuto ermöglicht es der APG|SGA, kommerzielle sowie politische Werbung im Rahmen von Abstimmungs-oder Wahlkampagnen in Städten, Agglomerationen und allen ländlichen Teilen der Schweiz zu verbreiten.

„Nebst dem attraktiven finanziellen Angebot waren es insbesondere die Qualität der Eingabe und die hohe Prozesssicherheit bei den Abläufen, mit welcher die APG|SGA überzeugt hat“, sagt Urs Hochuli, Leiter Marketing-Kommunikation bei PostAuto. „Wir freuen uns sehr, dass wir die langjährige und erfolgreiche Partnerschaft fortsetzen können. Die Festigung unserer Marktführerschaft im ÖV-Werbemarkt ist ein wichtiger Baustein für die strategische Weiterentwicklungder Verkehrsmittelwerbung“, ergänzt Daniel Flück, Leiter Key Partners bei APG|SGA.

Mit dem neuen Vermarktungsauftrag vertrauen inzwischen rund neunzig Prozent aller städtischen und regionaler Verkehrsbetriebe der Schweiz sowie die SBB (Schweizer Bundesbahn) und BLS (Verkehrsunternehmen in Bern und Umland) auf die APG|SGA im ÖV-Werbemarkt.