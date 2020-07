In den USA wütet zur Zeit das Corona-Virus besonders im Süden und Westen des Landes. So auch in Nevadas Nachbarstaaten Arizona und Kalifornien. Wenig überraschend mussten die Veranstalter jetzt der aktuellen Pandemie Tribut zollen und das Event erneut verschieben. Ob die Digital Signage Messe nun am dritte Termin im November wirklich stattfindet, steht in den Sternen.

In jedem Fall soll der Herbsttermin nun zum neuen Standard werden. Die Organisatoren wollen sich der großen Konkurrenz im Frühjahr mit ISE & Infocomm entziehen.