In Frankreich ist Mood Media weiterhin mit einem eigenen Büro in Paris vertreten. Auch in Osteuropa – speziell in der Tschechischen Republik, Ungarn, Rumänien, Polen und Russland – ist Mood Media weiterhin vor Ort präsent.

Die Deutschland-Präsenz in Hamburg – ist wie berichtet – in neue Büroräume umgezogen. Laut Mood Media verfügt man aber immer noch über ca. 50 Mitarbeiter, die krisenbedingt von Zuhause aus arbeiten. Wir hatten berichtet, das 50 Mitarbeiter abgebaut worden sind.