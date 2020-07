Auslöser des teilweisen Rückzugs aus Europa war der Verlust des französischen Partners 2019. Im Anschluss wurden auch alle Mood Media Aktivitäten in Osteuropa eingestellt. Zum Jahreswechsel gab es dann auch das große Stühlerücken bei Mood Media in Hamburg. Das Team wurde laut Marktberichten von 65 auf 15 Mitarbeiter reduziert und zog in ein kleines Büro um.

Während Mood Media in Nordamerika sich erfolgreich als Instore Music, Digital Signage, Scent und Social Anbieter breit am Markt positioniert hat, dominierte in Europa weiterhin das margenschwache Instore Music Geschäft. Weltweit leiden die meisten Instore Music Anbieter seit der Einführung von B2S-Streaming Services unter den stark fallenden Abopreisen.

Zum Verhängnis wurde Mood Media aber das was vielen Private Equity finanzierten Unternehmen in der Krise blüht. Die üblicherweise hohe Verschuldung kann nur durch hohe regelmäßige Einnahmen reduziert werden. Seit Ausbruch der Corona-Krise haben aber viele Retailer ihre Zahlungen eingestellt – Vermieter oder Digital Signage / Instore Music Anbieter sind somit gleichermaßen betroffen.