Mood Media ist einer der schillernden Digital Signage Marktteilnehmer: als Instore Music Anbieter gestartet entwickelte sich das Unternehmen durch einige Unternehmensübernahmen und Restrukturierungen zu einem Retail Experience Anbieter für Bild, Ton, Duft und Social. Auch wenn der Schwerpunkt gegenwärtig in Nordamerika liegt, verfügt Mood Media über ein weltweites Netz an Agenturen. In Deutschland ist Mood Media seit über 10 Jahren in Hamburg zuhause.

Doch nicht überall, wo Mood Media draufsteht ist auch Mood Media drin. Der Großteil der Mood Media Agenturen sind nur per Franchise Vertrag mit der Mood Media Zentrale in Austin, Texas verbunden. Somit betrifft das Insolvenzverfahren auch nur die US-amerikanische Muttergesellschaft.

Mood Media hat rund 1.000 Mitarbeiter und war durch mehrere Übernahmen hoch verschuldet. In den vergangenen Tagen wurde ein umfassendes Umschuldungspaket mit den Schuldnern geschnürt. Laut Unternehmensangaben könnte damit die Schuldenlast um 404 Millionen USD reduziert werden. Frisches Kapital von bis zu 240 Mio USD soll Mood Media den notwendigen finanziellen Freiraum geben, das Unternehmen weiter zu betreiben. Ob und wie das angestrebte Rettungspaket von den Schuldnern und dem Gericht akzeptiert wird, soll sich bis Ende Juli endgültig klären.

Das Insolvenzverfahren von Mood Media ist eine weitere Belastung für die internationalen Franchise / Lizenz-Partner die verpflichtet sind das Mood Media CMS und Services von Mood Media zu beziehen. Unter den internationalen Partner gab es in den letzten Jahren schon prominente Abgänge, so entschied sich der Mood Media Lizenznehmer für Frankreich das Geschäft auf eigenen Namen fortzuführen.

Teilnehmer der von invidis und ISE veranstalteten DSS ISE Konferenz 2019 hatten im vergangenen Jahr die Chance Trey Courtney (SVP / Global Chief Product Officer) und die Mood Media Strategie auf der Bühne kennenzulernen.

Danke an unseren Partner Sixteen-Nine, die zuerst vom Insolvenzverfahren von Mood Media berichtet haben