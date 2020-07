Grund der Verzögerung des Digital Signage Mergers sind noch fehlende Freigabe verschiedener Regulierungsbehörden u.a. in Japan. Insbesondere die Arbeit in der öffentliche Verwaltung und die Abstimmung mit Unternehmen der Privatwirtschaft war in den vergangenen Monaten wegen der COVID19 Krise nicht so schnell wie gewohnt. Größere Unternehmenszusammenschlüsse erfordern die Koordination und Freigabe vieler Behörden. Auch Wettbewerber werden oft zu Marktauswirkungen befragt bevor Entscheidungen getroffen werden.

Laut Presse-Mitteilung von NEC Display Solutions in Nordamerika wird der Abschluss der Transaktion mit 2-4 Monaten Verzug erwartet. Das neue Joint Venture, bei dem die Foxconn-Tochter Sharp die Mehrheit halten wird, soll Sharp NEC Display Solutions genannt werden. Bis zum Abschluss der Übernahme bleibt es „Business as usual“ sowohl für NEC als auch für Sharp.