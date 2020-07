Mit Android und Windows stehen zwei bewährte Betriebssysteme für Mediaplayer zur Verfügung. Und dennoch birgt jede neue Softwareversion die Gefahr von Bugs und Schlupflöchern, die auch bei bester Dokumentation und sauberster Coding-Weise entstehen. Neue Betriebssystemversionen sollten daher vom Hardware-Lieferanten zunächst auf Herz und Nieren geprüft werden, bevor sie in die meist zahlreichen Mini-PCs einer Digital-Signage-Installation eingespielt werden. Die Erfahrung hat gezeigt, dass es manchmal sinnvoll ist, noch den einen oder anderen Bugfix abzuwarten oder gar ein erstes Software-Release zu überspringen, weil die alte OS-Version sicherer und stabiler ist.

Auf Applikationsebene sollten über stark eingeschränkte Nutzerrechte nur diejenigen Anwendungen ausgeführt werden und Zugriff auf das System bekommen, die für die Digital-Signage-Installation nötig sind, beispielsweise die App, aus der der Zugriff auf das Serverbasierte Content-Management-System für die Digital-Signage-Inhalte erfolgt. Das bringt wichtige Security-Vorteile: weniger Angriffsfläche für Hacker und weniger Möglichkeiten, auch versehentlich Fehlkonfigurationen vorzunehmen.

Schaltzentrale Mediaplayer

Antiviren- und Antispyware sollten auf den Mediaplayern installiert sein. Und sie sollten sich selbstverständlich stets selber aktualisieren, damit Cyberkriminelle so wenig Einstiegsstellen erhalten wie möglich. Und Hackern, die über das Internet nach offenen Ports „sniffen“, sollte es durch spezielle, scharf konfigurierte Firewalls erschwert werden, virtuell Zutritt zu dem Rechner zu erlangen. Im Hinblick auf die Verbindung zum Digital-Signage-Netzwerk sollte der Mediaplayer sichere Verbindungen nutzen, das heißt SSL-verschlüsselte, zertifikatbasierte Verbindungen und nicht nur reine HTTP- oder FTP-Verbindungen.

Zu empfehlen ist außerdem, ein stets aktuelles Master-Image des Players vorzuhalten. Dieses wird bei Bedarf remote installiert. So kontrollieren Digital-Signage-Netzwerkbetreiber mithilfe von Device-Management-Systemen, ob die Software auf den Playern läuft und den Content wie geplant ausspielt. Falls Inhalte nicht wie geplant auf den Displays landen, könnte es sich um einen Hackerangriff handeln. In einem solchen Fall setzen die Administratoren den Player aus der Ferne komplett neu auf, indem sie alle Software-Beeinträchtigungen mit einem funktionierenden Master-Image überschreiben.

Sicherheitsempfehlungen auf einen Blick: Im Zweifelsfall eine ältere, stabilere Software-Version mit allen Security-Updates nutzen

Einen stark eingeschränkten Nutzer anlegen, der nur die nötigen Applikationen ausführt

Anti-Malware und Firewall auf den Playern installieren und aktuell halten

Internetverbindung nach neuestem Standard verschlüsseln

Aktuelles Master-Image (ggf. auf dem Player) vorhalten, das bei Bedarf zurückgespielt werden kann

Master-Image ausgiebig testen

Player verwenden, über die Administratoren die komplette Kontrolle hinsichtlich Betriebssystem, Konfiguration und Playersoftware behalten

Unternehmen, die das Master-Image auf der SSD in einer versteckten Partition deponiert haben, können ihre Konfiguration und den Digital-Signage-Betrieb mit vergleichsweise wenig Aufwand wiederherstellen: Das Image wird einfach von der versteckten Partition auf die aktive Partition der SSD kopiert. Lange Stillstandzeiten bleiben aus.

Diese Sicherheitsmöglichkeiten bedürfen einer kompletten Kontrolle des verwendeten Mediaplayers, was bei Digital-Signage-Displays mit integriertem Player, einem so genannten SoC für „System on a Chip“, nicht der Fall ist. Wenn bei einem Hersteller der integrierte Player einmal gehackt ist, so bieten weltweit alle Displays mit diesem SoC-Player Hackern ein Scheunentor. Wir raten aktuell davon ab, Displays mit SoC-Player für professionelle, sichere Digital-Signage-Installationen zu verwenden.

Sicher getrennt verbunden: Netzwerktopologie und Infrastruktur

Die dritte Komponente in der Digital-Signage-Security ist das Netzwerk und die Netzwerkinfrastruktur, in dem die Player eingebunden sind. Vor Ort werden die Mini-PCs über eine LAN-Verbindung mit dem Content und allen weiteren nötigen Daten versorgt. Eine WLAN-Verbindung wäre ein weiteres Einfallstor.

Aus Sicherheitsgründen sollte das Netzwerk, in dem die Digital-Signage-Player arbeiten, vom restlichen Unternehmensnetzwerk getrennt werden. Sie befinden sich in einem eigenen Subnet. Dieses Subnet ist mittels Netzwerk-Hardware mit dem Unternehmensnetzwerk verbunden, aus dem das Digital-Signage-Netzwerk den Content geschützt bezieht – ohne direkten Internetzugang. So sind Player und Datenserver physikalisch oder, über entsprechende Router- oder Serverkonfiguration, virtuell getrennt. Das Digital-Signage-Netzwerk ist für Eindringlinge aus dem Internet unsichtbar.

Sicherheitsempfehlungen auf einen Blick Digital-Signage-Netzwerk vom restlichen Unternehmensnetzwerk physikalisch oder mindestens virtuell trennen

LAN – niemals WLAN verwenden

Bei Installationen in Filialen VPN-Tunnel oder SDN nutzen

In großen Unternehmen existiert meist eine Managementsoftware, welche alle Zugriffe und Rechte auf Netzwerkkomponentenebene steuert. Hier kann der Sicherheitsfaktor nochmals erhöht werden, indem beispielsweise nur bestimmte MAC-Adressen mit dem Server kommunizieren können. Bei Filialunternehmen werden die Niederlassungen meist über beiderseitig abgesicherte VPN-Tunnel oder modernere Alternativen – Stichwort „Software Defined Network“ – angebunden.

Schlupflöcher gemeinsam wirkungsvoll stopfen

Wie jedes andere IT-System auch, sind Digital-Signage-Installationen verwundbar. Mithilfe bewährter Security-Mechanismen und -Technologien können digitale Werbeanzeigen wirkungsvoll geschützt werden. Egal ob Hardware-Lieferant, Software-Entwickler oder Dienstleister: alle Digital-Signage-Partner müssen auch in puncto Security an einem Strang ziehen. Sie sollten diese Mechanismen und Technologien kennen und entsprechend bei der Konzeption implementieren.