Die DELO Computer GmbH startet gemeinsam mit Partner Samsung am Sitz in Recklinghausen Schulungen für LED-Einsteiger. Die Wiederaufnahme des Schulungsbetriebs findet natürlich mit ausreichend Schutzmaßnahmen statt und ist auf max. 5 Personen pro Schulung begrenzt. Zu den Themen zählen unter anderem Grundlagen der LED-Technologie oder Vorteile im Vergleich zu Projektoren und klassischen Display Produkten.

Gemeinsam mit Partner Samsung zeigt die DELO, wie moderne LED-Technologie neue Möglichkeiten der Kommunikation eröffnet. In einer vierstündigen Schulung am Sitz des IT-Distributors in Recklinghausen zeigen die Unternehmen spannende Inhalte zu Samsungs LED Technologie – Selbstverständlich unter Einhaltung eines ausgearbeiteten Hygienekonzepts, in einer kleinen Runde von max. 5 Personen.

Die Schulung LED für Einsteiger wird sich mit folgenden Themen befassen:

Samsung Electronics – Your Future On Display

Marktübersicht Deutschland 2019/2020

Grundlagen der LED Technologie

Vergleich zu Projektoren und klassischen Display Produkten

Vorteile der LED Technologie

Alleinstellungsmerkmale der Samsung LED Produkte

Aktuelles Portfolio

Beispiel Installationen Deutschland & international

Q & A

Die Schulungen finden am 06./20./27. August sowie am 10. September 2020 jeweils von 10:00 bis 14:00 statt. Zur Online-Anmeldung geht es hier.