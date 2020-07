Die 15,6″ Digital Signage-Signboards von LionDATA, welche Distributor itworx-pro an eine Hotelkette lieferte, verfügen über LED Bars an den Seiten des Displays. Die zeigen über ein simple rot/grün-Ampelsystem, ob ein Konferenzraum verfügbar ist oder nicht. Auf dem Display sind zudem Informationen über die Reservierungen und Veranstaltungen in dem jeweiligen Konferenzraum zu sehen. Die Geräte sind bei dieser Anwendung via LAN mit dem Netzwerk verbunden, können aber auch über WiFi und optional über eine SIM-Karte integriert werden.

Die Stromversorgung erfolgt bei diesem Projekt über PoE (Power over Ethernet), die All-in-One-Lösung kann aber auch wahlweise durch ein Netzteil mit Strom versorgt werden. Das Signboard verfügt über Full-HD Auflösung von 1920×1080 Pixel an. Als Prozessor dient ein RK3288 Quadcore, Cortex A17, als Betriebssystem kommt Android 8.1 zum Einsatz. Geräteeinstellungen können direkt am digitalen Schild über den Kapazitiv Touch, oder bei Netzwerkverbindung mittels TeamViewer, vorgenommen werden. Zur Wandmontage befinden sich Bohrungen für eine 75mmx75mm Vesa Halterung auf der Rückseite des Digital Signage Boards.

Über eine cloudbasierte Content Management Software kann der Bediener des CMS aus der Ferne und über das Internet die Inhalte und die Hardware verwalten. Die Bedienersoftware verfügt über eine Gesamtübersicht, eine Playlistenverwaltung, eine Geräteverwaltung, eine Benutzerverwaltung und eine Kalenderfunktion.