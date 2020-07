Die Entwicklung Richtung wiederkehrende Umsätze ist nicht neu, zeigt aber in der Krise, wie überlebenswichtig Recurring Revenues für Integratoren und Softwareanbieter sind. Während das Projektgeschäft bei Zeta um fast 40% einbrach, konnten Recurring Revenues um mehr als 17% gesteigert werden. Damit erreicht Zeta im zweiten Quartal den Umsatzrückgang auf „nur“ 19,9% zu reduzieren.

Für das erste Halbjahr sieht die Umsatzentwicklung weitaus besser aus. Dank eines überaus starken Jahresbeginns, den die ganze Branche im Januar und Februar verzeichnete, meldet Zeta Display für die Periode Januar bis Juni 2020 nur einen Umsatzrückgang von -3,8% gegenüber Vorjahr. Auch hier half Zeta die im Jahresvergleich starke Steigerung der wiederkehrenden Software- und Serviceumsätze von 21,4%.

Damit schlägt sich Zeta wohl noch recht gut im Vergleich zum Gesamtmarkt. Eine aktuelle, nicht repräsentative invidis Stimmungsumfrage in der europäischen Digital Signage Branche zeigt ein desaströses Bild mit Umsatzrückgängen um die Hälfte und mehr für das abgelaufene zweite Quartal und einen generellen leicht-zweistelligen Umsatzrückgang im ersten Halbjahr 2020.

Wie sich das zweite Halbjahr entwickelt bleibt abzuwarten, Zeta Display meldet eine wiederansteigende Nachfrage im Markt nach Digital Signage Lösungen aber allerdings auch längere Projektvorlaufzeiten.

