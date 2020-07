APG|SGA und die Agentur Mediaschneider mit ihrer Digitalspezialistin Hoy realisierten für die Sanitas Krankenversicherung eine programmatische Digital Out of Home Kampagne (PDOOH). Die Grundlage wurde mit einer reichweitenstarken Awareness-Kampagne geschaffen, mit der die Bevölkerung auf den Sanitas Health Forecast, die erste Schweizer Publikation über die Gesundheit der Zukunft, aufmerksam gemacht wurde. Um in einem zweiten Schritt die Abverkäufe des Buches an den Verkaufsstellen zu unterstützen, analysierte Mediaschneider die verkaufsstärksten Städte und den Onlineverkauf und optimierte die Kampagne mit zusätzlichen, programmatischen Ausspielungen. Zum Einsatz kamen einerseits die Demand Side Platform (DSP) Splicky sowie andererseits die Supply Side Platform (SSP) VIOOH.

„Mit programmatischer Buchung über alle drei Sprachregionen bietet die APG|SGA als Innovationsleaderin spannende neue Werbemöglichkeiten. In großen Städten und Bahnhöfen stehen bereits über 500 Screens für Programmatic zur Verfügung. Werbekunden und Agenturen können dadurch digitale Flächen flexibel ansteuern und ihre Botschaften mit zusätzlichen Targeting-Möglichkeiten ausspielen“, ist Michael Pevec, Head of Programmatic von der APG|SGA überzeugt

Konzipiert und produziert wurde der Sanitas Health Forecast und die dazugehörige Werbekampagne von der Zürcher Creative Consultancy Branders. Letzteres erfolgte in enger Zusammenarbeit mit der Digital Marketing Agentur Webrepublic.