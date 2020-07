Optisch sind die elektrischen Rollstühle mit dem Screen am Heck gewöhnungsbedürftig, aber das Konzept hat seine Reize. Ein findiger Geschäftsmann in den Niederlanden hat offensichtlich eine Lücke in der Straßenverkehrsordnung gefunden die es ihm ermöglicht mit batteriebetriebenen Kleinstfahrzeugen über Fahrradwege, öffentliche Parkanlagen und die Fußgängerzone zu fahren.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Responz Media BV (@responz.media) am Jul 11, 2020 um 5:06 PDT

Vermarktet werden die 55” FullHD Displays u.a. von Responz Media. Hauptzielgruppe sind aber Einzelhändler oder Aussteller die vor ihren Stores oder vor der Messehalle auf sich aufmerksam machen wollen. Seitdem Ausbruch des Corona-Krise sind die Fahrzeuge auch mit Gesundheitshinweise unterwegs.

Danke an den invidis-Leserreporter Lars Peters für den Hinweis