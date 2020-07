Bisher war sich die DooH-Branche einig: Out of Home ist ein Reichweitenmedium und verweigerte sich der Performance-Abrechnung, so wie in der Online-Werbung Standard ist. Doch in der Krise fallen Tabus. Ein Neudenken scheint erforderlich, so jedenfalls Unibail-Rodamco.Westfield (URW).

„In diesem Jahr hat sich so viel verändert, und Marken brauchen jetzt mehr Transparenz und Sicherheit, wenn es darum geht, Medien zu kaufen und Werbekampagnen zu messen. Mit dem Kundenverständnis haben wir neu überlegt, was unser digitales Out-of-Home-Netzwerk bieten können, um diesen Bedürfnissen besser gerecht zu werden“, sagt Ghadi Hobeika, U.S. Chief Marketing Officer und Group Director of Digital and Data bei URW. „Das Westfield Network und seine verschiedenen Technologien können Werbetreibenden nun außergewöhnliche ROI-Möglichkeiten bieten und damit die kreativen Möglichkeiten erweitern.

Der französische Betreiber von weltweit 89 Premiummalls garantiert seinen Werbekunden in Nordamerika ab sofort live-ermittelte Reichweite. Gemessen wird in 18 Einkaufszentren vor 471 DooH-Touchpoints mit einer kamera-basierten Analyticslösung wie sie Quividi & Co seit vielen Jahren anbieten und nicht etwa mit weniger präzisen Device-Trackern (Mobiltelefone).

Die vertrauensbildenden Maßnahmen für die DooH Netzwerke von Westfield umfassen:

Echte Reichweite: Nur Verbraucher, die sich vor Ort und in einem Umkreis von 7 Metern vor einer DooH-Fläche befinden, werden als gezählt. Damit garantiert Westfield seinen Werbekunden echte Reichweite.

Vertrauenswürdige Kampagnenausspielung: Kampagnen werden auf der Grundlage von in Echtzeit gelieferten Impressionen innerhalb einer Toleranz von +/- 10 % garantiert.

Live-Datenzugriff: Markenpartner erhalten exklusiven Zugriff auf Live-Daten über ein Media Intelligence Dashboard, wo sie sich über Impressionen einer Kampagne, die Aufmerksamkeitszeit nach Werbemittel und eine detaillierte demografische Aufschlüsselung informieren können, alles sortierbar nach Ort, Zeit und Werbemittel.

High Share of Voice (SOV)-Umgebung: Westfield besitzt und betreibt sein DooH-Netz in Premium-Einkaufszentren ohne ablenkende Drittwerbung und garantiert Brand-Safety.

Das im Jahr 2017 eingeführte Westfield-Network ist das größte digitale Out-of-Home-Netzwerk in den USA, das Werbekunden die volle Transparenz in Echtzeit ermöglicht. Die europäischen DooH-Netzwerke von URM werden von Drittanbietern wie Ocean Outdoor (früher Visual Art) betrieben und vermarktet.