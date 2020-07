DSS 2020 Digital Signage zeigt in der Krise seine Stärken

Rabatte, COVID19-Schutzmaßnahmen und die neusten Trends – Displays und LED-Installationen zeigen in den Geschäften und Kaufhäuser der katalanischen Hauptstadt den Dreiklang von Information, Inspiration und Incentives. Bereits am ersten Tag unserer Tour mit spanischen Digital Signage-Experten zeigt sich die elementar wichtige Rolle von Sensoren, Daten und Digital Signage. Ob in Fashion Stores, Reisebüros, Banken oder Brillenfachgeschäften.

Während des Lockdowns ging die Nachfrage nach Digital Signage um 90% zurück, im laufenden Monat ist der Absatz von professionellen Displays, Mediaplayern und Zubehör schon wieder erheblich höher. Aber immer noch spürbar niedriger als im Vorjahr. Treiber für die Nachfrage sind primär Education und Corporate, während im Retail-Segment die Nachfrage noch sehr verhalten ist.

Kaum verwunderlich wenn man durch die Straßen von Barcelona läuft – die Hälfte der Stores sind immer noch oder für immer geschlossen. Auch 2/3 aller Hotels und Restaurants haben noch geschlossen. Eigentlich sollte Hochsaison sein, doch die Stadt ist primär eine Destination für die eigene Bevölkerung. Die genießt es, Plätze und Sehenswürdigkeiten zu erkunden, die normalerweise von Touristen überbevölkert sind.

Für die ‚DSS 2020 – The Show' sind wir in Barcelona unterwegs, um vor Ort die Stimmung einzufangen, uns mit Experten zu unterhalten und einfach faszinierende Digital Signage-Projekte zu erkunden. Die Ergebnisse präsentieren wir verteilt über die beiden Konferenztage am 29./30. Juli