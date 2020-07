Es gibt zur Zeit wenig Orte die weniger deprimierend sind als Flughäfen. Kaum Passagiere warten vor geschlossenen Läden auf die wenigen Flüge die überhaupt wieder starten. Die Auslagen im Travel Retail können die schlechte Stimmung kaum aufhellen. Während bei Tabak, Spirituosen oder Süßwaren das Angebot und die Warenpräsentation kaum zur Vorkrisenzeiten unterscheidet, sieht es bei dekorativer Kosmetik aus wie leergeräumte Regale in Sowjetzeiten.

Die Sorgen vor Ansteckung treibt wilde Blüten: Beim Betreten des Travel Retail am Flughafen Barcelona bekommt jeder Kunde kleine Plastiktüten über die Hände gestülpt. Was zur Hygiene beitragen soll fühlt sich an wie Schulkinder die ihre Hände in Snacktüten verstecken.

Noch trauriger ist allerdings der Anblick auf leergeräumte Regalflächen. Alle Art von Tester und Probelippenstifte, Kajal oder Parfüm sind verschwunden. Wo integriert liefern Lift & Lean Digital Signage Touchpoints nichts als heiße Luft. Stur als wäre nichts gewesen bewerben große Displays die neusten Farbtrends und Düfte, nur die Ware ist nicht zu sehen.

Für emotionale Produkte wie Kosmetik sind die gegenwärtigen, Corona-bedingten Warenpräsentationen ein Trauerspiel. Der sinnvolle Maskenzwang bringt zusätzlich ein Hürde. Keine schönen Zeiten für schöne Produkte.