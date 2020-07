Zu Beginn der DSS 2020 Woche wollen wir einen kleinen Hausrundgang anbieten. Natürlich – wie es sich für die Corona-Zeit gehört – mit Bewegtbild und einem detaillierten Gesundheitskonzept. Vor dem Betreten des Studios steht darum eine Gesundheitsinspektion an: Temperatur messen, Hände desinfizieren und Lächeln.

Im Studio erwarten uns dann drei Bühnen, ein Moderationstisch, deckenhohe LED und ein ganzes Heer an Experten der Produktionscrew von der ICT. Der Aufwand ist enorm. Wir haben so viele Gespräche und Paneldiskussionen, dass ein eigenes Team in München den Chat betreut, ein Producer/Regisseur den Ablauf managt und die Kollegen von Alphaloop in Bergischen Land uns mit der Produktions- und Streamingplattform Lumux unterstützen. Im Studio selbst dürfen dabei auch unsere Co-Moderatoren nicht fehlen, die uns mit Expertenwissen zur Seite stehen. Wir freuen uns schon auf ‚DSS 2020 – The Show‘ – jetzt noch anmelden.