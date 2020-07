Warentrenner sind an jeder Supermarktkasse zu finden und werben für Angebote oder Produkte, allerdings in puncto Aktualität statisch. IAdea stellt jetzt eine Lösung mit integrierter Digital Signage vor, die Verkäufe an der Kasse mit immer aktuellem Content unterstützen soll. Der DS-Warentrenner soll Kunden auf dem Kassenband informieren und unterhalten. So können während des Wartens am Band beispielsweise interes­sante Schlagzeilen, Wetterdaten und Sportergebnisse, angerei­chert mit tageszeitabhängigen Werbebotschaften präsentiert werden.

In Zeiten der Corona-Pandemie können die DS-Warentrenner auch durch freundliche Einblendungen auf die Abstandsregeln aufmerksam machen oder auf weitere nützliche Services verweisen, wie Service-Points zur Händedesinfektion oder Lieferdienste des Marktes. Entsprechende Inhalte lassen sich mit dem mitgelieferten Content-Management-System „DS Channel“ von IAdea auch von Nicht-Digital-Signage-Profis intuitiv erstellen. Dabei wird das Content-Management-System in deutschen Rechenzentren gehostet und lässt sich orts- und zeitunabhängig bedienen.

Die DS-Warentrenner-Lösung selbst kombiniert zwei TFT-Displays. Betrieben wird das System von einem leistungsfähigen, akkugestützten Minicomputer. Das System spielt die Inhalte zielgerichtet und tageszeitabhängig über das inkludierte Cloud-Content-Management-System von IAdea aus. Die Verwendung und Handhabung der Warentrenner ändern natürlich sich nicht – es entfällt lediglich das Wechseln der Werbeträger. Geladen wird der Warentrenner auf der Schiene. Auch während des Ladevorganges sind die digitalen Displays dem Kunden zugewandt und können ihre Inhalte zeigen. Eine Multiscreen-Funktion ermöglicht sogar displayübergreifende Inhalte. Auch Gamification lässt sich integrieren, beispielsweise durch aufmerksamkeitsstarke Gewinnspiele.

IAdea fasst Vorteile des DS-Warentrenners wie folgt zusammen: