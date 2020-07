Hidden Champions Fitness-Kathedrale in ehemaliger Kirche

Die meisten Branchenbeobachter werden schon über die eine oder andere Digital Signage-Installation der Tilburger DS-Spezialisten gestolpert sein. Insbesondere die über 900 Digital Signage-Installationen in Filialen der niederländischen Beautykette „Rituals“ in 27 Ländern.

Doch nicht nur im Beautybereich oder auch bei TUI Reisebüros ist der Integrator tätig, sondern auch in Fitnessclubs. Bereits der zweite Flagshipstore der Amsterdamer Fitnesskette „Saints & Stars“ – der diese Woche in einer ehemaligen Kirche eröffnete – wurde mit Digital Signage in eine immersiven Experience verwandelt.