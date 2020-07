Engel & Völkers ist bekannt als weltweit führendes Dienstleistungsunternehmen in der Vermittlung von exklusiven Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie von Yachten und Flugzeugen im Premium-Segment. Die 2018 neu eröffnete Unternehmenszentrale in der Hamburger HafenCity beherbergt auf 6.800 Quadratmetern neben modernen Workspace-Areas auch Hightech-Konferenzräume und die Räume der Immobilien-Akademie, wo das Unternehmen seine Mitarbeiter ausbildet. Amptown System Company ASC entwickelte und installierte in Abstimmung mit der hauseigenen IT-Abteilung maßgeschneiderte Konferenzsysteme, die den Anforderungen des Unternehmens und dem Corporate Look & Feel gerecht werden.

Neben der Projektierung und Installation bestand die Hauptaufgabe für die Profis von ASC in der Entwicklung und Programmierung der Software und des Designs der Benutzeroberflächen. Die von Engel & Völkers standardmäßig für Meetings genutzte Google Meet Arbeitsumgebung musste perfekt in die Räume integriert werden und sollte intuitiv über Touchpanels bedienbar sein. ASC entwickelte ein Interface, das die Lücke zwischen Steuerung und Google Anwendung schloss.

Herzstück des neuen Headquarters am Elbeufer ist das Atrium – eine elegante Lobby über zwei Etagen, die mit umfangreicher innovativer Medientechnik ausgestattet wurde. Neben einer knapp 13,5 Quadratmeter großen LED Wall mit 1,9 mm Pixel Pitch kommen hier ein drahtloses Präsentationssystem mit Videoprozessor und HD Kamera, Punktquellen-Lautsprecher sowie fest installierte und tragbare Mikrofonie zum Einsatz. Laptop-Anschlüsse machen den Raum zu einem zusätzlichen Work- und Meetingspace. Gesteuert wird der Raum über ein Touchpanel zur Auswahl der Funktionen. Dank eines Regieanschlusspults kann die komplette Entertainment- und Konferenztechnik bei größeren Veranstaltungen aus dem Raum heraus gesteuert werden.

Die Räume der Akademie und die Konferenzräume wurden, je nach Raumgröße, mit 65“, 84“ oder 98“ UHD/4K Displays ausgestattet. Zusätzlich verfügt jeder Raum über ein ClickShare System, das per USB an einen Laptop angeschlossen werden kann und drahtlos das Bildsignal überträgtn. Ebenso ist die Übertragung per iOS / Android Mirroring oder alternativ per ClickShare App auf die Anlage möglich. Jeder der Räume verfügt über zwei hochwertige Frontlautsprecher, die Zuspielung der Signale erfolgt über ein digitales Audio-Netzwerkinterface. Dank Deckenmikrofonen und AV-USB Bridge Devices können auch professionelle Google Meet Sessions durchgeführt werden. Die Bedienung erfolgt über 10“ Touchpanels, welche Quellenauswahl, Lautstärke sowie Lichtszenen steuern. Ein zentrales Monitoringsystem verwaltet und überwacht die gesamte Medientechnik im Haus.

Dank der erfolgreichen Umsetzung im Headquarter konnte sich Amptown als Kooperationspartner für Engel & Völkers etablieren. Mittlerweile wurden „Light Versionen“ des entwickelten Konferenzsystems in Market Centern in Athen, Barcelona, Lissabon, Luxemburg und Madrid installiert, weitere sollen folgen.