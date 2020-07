Ein Wildplakatierer überklebt auf dem Doodle Out-of-Home Werbung, vielleicht symbolisch für die Marktmacht von Google. Laut FAW gab es 2005 noch 51.000 Litfaßsäulen in Deutschland und bisher sind uns nur ein paar Versuche bekannt, die runde Tonne in ihrer originalen Form zu digitalisieren.

Digitale Litfaßsäulen kommen heute eher in Form von digitalen Stelen – wie bei LinkNYC am Straßenrand oder auf Displays an Straßenlaternen (Innogy Smart Pole)