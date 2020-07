Früher existierten PR und Marketing in getrennten Sphären. Während Ersteres sich mit Medienbeziehungen befasst bedeutet Marketing, die Markenbekanntheit und Sichtbarkeit zu steigern. Doch mit den aktuellen Entwicklungen, beschleunigt durch Corona, verschmelzen die traditionellen Rollen, auch um den ROI nachzuweisen und sicherzustellen, dass die wichtigsten Geschäftskennzahlen erfüllt werden. Eine Marke zu schaffen, die in der heutigen digitalen Welt und auf dem heutigen Markt erfolgreich ist, bedeutet, eine starke Identität zu etablieren und die Konsistenz über verschiedene Online-Plattformen hinweg aufrechtzuerhalten.

Vor diesem Hintergrund startet das Software as a Service (SaaS)-Unternehmen für Mediaanalysen und Social Media Monitoring Meltwater am 16. Juli unter dem Motto „PR meets Marketing“ seinen ersten Digital Summit. Eingeladen als Sprecher sind unter anderem CMOs von Hubspot, Burger King und The Coca-Cola Company. Die Gastredner zeigen Interessierten, was erforderlich ist, um PR und Marketing zu verbinden und wie sich in der Praxis umsetzten lässt, dass die Markenidentität und die Botschaften sowohl online als auch offline konsistent bleiben.

Die Gratis-Teilnahme für das Event am 16. Juli, das von 11 Uhr bis 17 Uhr stattfindet, ist unter diesem Link möglich.