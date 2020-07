Der Wille der Clubbetreiber ist vorhanden doch die Besucher nicht nur der Züricher Gastronomie und Nachtszene spielen nicht mit. Beim Betreten müssen alle Gäste sich mit Namen und Kontaktdetails registrieren. Doch zu oft tragen sich Gäste mit falschen Namen und Telefonnummern ein – Homer Simpson, Donald Duck & Max Mustermann scheinen Stammgäste zu sein. Dagegen sollen nun Kioskterminals und QR-Codes helfen, wie sie die Freiburger Pyramid Computer anbietet.

Pyramid Computer CEO Josef Schneider wurde zu diesem Thema sowohl von der Schweizer Gratiszeitung 20 Minuten als auch von CNN befragt. Zusammengefasst – die Technik ist verfügbar, nur die Clubbetreiber glauben (noch) nicht daran.

New temperature testing solution! @polytouch_de CEO Josef Schneider explains how the company’s thermal sensing kiosks can help fight #Covid19 while protecting privacy. pic.twitter.com/guS6ATTErR

— First Move CNN (@firstmove) May 27, 2020