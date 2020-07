Goldbach Austria vermarktet künftig zusammen mit dem deutschen Unternehmen B1SmartTVgezielt ausspielbare Werbeflächen auf dem Samsung Smart TV in Österreich. Mit B1SmartTV hält Goldbach bereits eine Vermarktungskooperation für App-Platzierungen in der Samsung Brandworld.

Das Format Samsung Ads erreicht Zuschauer, wenn sie ihren Samsung Smart TV einschalten und aktiv nach Inhalten suchen. Die auf dem 1st Screen, der Samsung Smart Hub, platzierten Display- und Video-Werbeflächen zoomen mit einem Klick auf ein Fullscreen-Format. Der Zuschauer kann dann direkt auf eine Landingpage oder eine App weitergeleitet werden, womit ein exklusives Markenerlebnis stattfinden kann.

Aktuell steht bereits 80%* der österreichischen Haushalte ein Smart TV Fernsehgerät zur Verfügung, 88%*der Haushalte mit Smart TV haben dieses auch an das Internet angeschlossen. Die von Samsung Ads eingesetzten Daten (first party data) basieren auf der ACR-Technologie (Automatic Content Recognition). In Übereinstimmung mit den DSGVO-Richtlinien können Zielgruppen so anhand ihres TV-Verhaltens über lineares Fernsehen, On-Demand, Set-Top-Boxen und Spiele erreicht werden.

„Wir freuen uns, unseren Kunden ab sofort diese innovative Werbemöglichkeit auf dem Smart TV anbieten zu können. Eine interessante und innovative Lösung für alle Werbetreibende, die ihre Zielgruppe nicht mehr nur im linearen TV erreichen möchten“, freut sich Josef Almer, Managing Director Goldbach Austria. „Advanced TV bietet Marken eine große Chance, mit ihren Zielgruppen auf eine ganz andere Art und Weise zu kommunizieren.“, sagt Alex Hole, VP Samsung Ads Europe. „Diese Partnerschaft bietet neue und innovative Möglichkeiten, mit Zielgruppen in Kontakt zu treten, die ihr Zuschauerverhalten zwischen linear und OTT wechseln.“