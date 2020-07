Hrubesch für Hamburg, Streich für Freiburg – das Finale vereint!

Jede der 18 Städte erhält ein eigenes passgenaues Zitat, so finden sich die bekannten Aussprüche von Fußballern und Legionären auf den DooH-Screens wieder. Während in Hamburg Horst Hrubesch die Anleitung fürs Tore schießen gibt „Manni, Bananenflanke, ich, Kopf, Tor!“, ruft Christian Streich in Freiburg zu mehr echter Fußball-Kultur und Fan-Nähe auf „Ein Verein gehört nicht einem Menschen – er gehört den Menschen und Mitgliedern, die sich mit ihm identifizieren.“ Am kicker-Geburtstag selbst, dem 14. Juli 2020, werden alle DooH-Screens ein vereinendes Zitat von Fußballpionier und kicker-Gründer Walther Bensemann zeigen.

Verlängerung: Sonderheft im Dezember, Feierlichkeiten im Sommer 2021

Durch die Corona-Pandemie geht der kicker-Geburtstag in die Verlängerung und feiert erst im kommenden Jahr das Jubiläum groß. Martin Schumacher, kicker-Vermarktungschef und Projektverantwortlicher für „100 Jahre kicker“, bedankt sich in den herausfordernden Zeiten für den Support der vielen Mitwirkenden intern und extern: „Nicht erst seit 2019 haben wir uns gemeinsam auf den kicker-Geburtstag vorbereitet. Unsere Partner haben dabei einen ganz großen Teil dazu beigetragen, dass wir tolle Konzepte entwickeln konnten, um unser Jubiläum gebührend zu feiern. Auch dieses starke Team motiviert uns dazu, die Feierlichkeiten im kommenden Jahr nachzuholen.

Seit einigen Monaten bringt bereits der 100 Jahre kicker-Channel historische Momente denkwürdige Anekdoten der Fußballgeschichte seit 1920 mit Glückwünschen von Lesern und prägenden Sport-Persönlichkeiten zusammen. Des Weiteren steht nun auch der Veröffentlichungstermin des Sonderhefts: Die „100 Jahre kicker“-Print-Sonderausgabe erscheint am 8. Dezember 2020.