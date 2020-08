Architektonische Klasse und Ambiente treffen in der Stadthalle Tuttlingen auf eine umfangreiche technische Ausstattung und viel Flexibilität für Theaterveranstaltungen, Konzerte, Messen oder Tagungen. Um dabei künftig ökologischer und auch ökonomischer wirtschaften zu können, rüstete die Frankfurter Niederlassung der Amptown System Company (ASC) das Gebäude auf nachhaltigere LED-Beleuchtung um. ASC übernahm die Komplettumrüstung der Innen- und Außenbeleuchtung sowie die Retrofit-Umbauten.

Als größte Herausforderung bei diesem Projekt stellte sich die Optimierung und Integration der bis dato unterschiedlichen und komplexen Steuerungssysteme für das Saallicht, Hauslicht, Bühnenlicht und deren Sicherheitsbeleuchtung heraus. Insgesamt 1.900 Leuchtkörper wurden auf dem Gelände getauscht – um innen künftig 60 Prozent, bei der Außenbeleuchtung 70 Prozent Energie einzusparen.

Wichtigstes Entscheidungskriterium bei der Wahl der geeigneten LED-Leuchtmittel für den Veranstaltungsbereich war deren Dimmbarkeit. Ein sauberes Dimmverhalten lässt Emotionen ausklingen, statt sie abrupt zu beenden. Die in den Sälen und im Foyer verbauten Leuchten kommen aus der ArcSystem Serie von ETC und bieten die Fade-To-Warm-Technologie, die dem Leuchtmittel das Dimmverhalten von Glühbirnen verleiht und sich von hundert auf null Prozent durchdimmen lässt. Die Saallicht-Erneuerung erfolgte innerhalb von 10 Wochen während der Sommerpause 2019. Die Umrüstung der übrigen Bereiche sowie die Optimierung der Steuerungstechnik erfolgte in den folgenden Monaten.

Retrofit der Designer-Leuchten

Die Retrofit-Umbauten und die gebündelte Abdeckung der neuen LED-Leuchten stellten sich als problematisch heraus. Die hochwertigen Designer-Leuchten, deren Optik erhalten werden sollte, mussten per Retrofit-Umbau umgerüstet werden. Dazu wurden verkürzte Lampenschirme und Diffusoren, die das Licht breiter streuen lassen, benötigt. Die passende Lösung zu finden erforderte viel „Forschungsarbeit“ von den Spezialisten von ASC.

Nach einem eins zu eins Tausch der Leuchtmittel im Kleinen Saal war die Anzahl der Bestandsleuchten zu gering für eine zufriedenstellende Tagungsbeleuchtung. Um die unzureichende Abdeckung der stärker gebündelten LED-Leuchten auszugleichen, wurden hier zusätzliche LED-Schienen montiert, die neben der Ausleuchtung der Schattenbereiche auch das Licht für Konferenzen weißer gestaltet, um einer Ermüdung der Augen beim Mitlesen von Texten entgegenzuwirken.

Neue Protokolle zur Licht-Steuerung

Einer besonderen Herausforderung stellte sich Amptown bei der Steuerung und Integration der KNX- und DMX Protokolle in die Steuerung. Die zuvor im Einsatz befindlichen Panels, die nicht intuitiv genutzt werden konnten, wurden gegen leicht zu bedienende Panels getauscht – oder schlicht durch Schalter ersetzt, wenn beispielsweise nur zwei Funktionen bedient werden müssen. Tablets dienen einer mobilen, flexiblen und intuitiven Bedienung der Saalbeleuchtung. In der Veranstaltungstechnik erfolgt die Steuerung meist über ein DMX-Protokoll per Artnet, in der Elektrotechnik in Gebäuden hingegen über KNX. In der Stadthalle Tuttlingen kommen neben KNX und DMX, auch Protokolle für die Steuerung der RWA-Klappen, der Pultnebensteuerungsanlage, Wetterstation und Brandmeldeanlage und die der Lichttechnikerpulte hinzu.

Die Bestandsaufnahme ergab neun Protokolle, die für die Lichtsteuerung durchs Haus geschickt wurden. Diese Protokolle zu kombinieren, ist nicht immer einfach, da nur wenige Anbieter Personal und Know-How für die verschiedenen Arten bündeln. Bei vielen Installationen sind deshalb oft mehrere Firmen vor Ort, was zu einem Übergreifen der Gewerke und daraus resultierenden Probleme führt. Amptown, die alles aus einer Hand bieten, realisierte die Brücke zwischen Gebäude- und Veranstaltungstechnik mit eigenen Lichttechnikern und KNX-Programmierern.