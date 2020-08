Im Rahmen einer strategischen Einkaufsvereinbarung ist Diversified zum globalen Distributions-Partner von AV-Anbieter Avid ernannt worden. „Seit mehr als 25 Jahren empfiehlt, implementiert und unterstützt Diversified Avid-Tools und -Lösungen für zahlreiche Anwender im Bereich Broadcast und Postproduktion. Wir bauen nun auf diesem Erfolg auf, um das gesamte Avid-Portfolio Kunden aller Art zugänglich zu machen“, sagte Kevin Collins, Präsident von Diversified.

Die Technologie von Avid kommt in verschiedenen Medienumgebungen zum Einsatz. „Das Erstellen und Verwalten qualitativ hochwertiger Inhalte ist in allen Medien und zunehmend auch in vielen anderen Bereichen wie Großunternehmen, Werbeagenturen und Behörden für Marketing, Werbung, Schulung und andere Bedürfnisse geschäftskritisch. Diversified hat sein umfassendes Know-how unter Beweis gestellt, und wir freuen uns, den Zugang dieses Partners zum gesamten Produktangebot von Avid zu erweitern“, sagt Tom Cordiner, Chief Revenue Officer von Avid.