Auch wenn es die aktuellen Marktzahlen von invidis auf den ersten Blick noch nicht wiederspiegeln, traditionelle Digital Signage Integratoren verlieren an Bedeutung. Das einstige Nischenthemen Digital Signage ist in der Breite angekommen. Zusammen mit Collaboration-Lösungen wachsen AV und IT immer mehr zusammen. Was früher proprietäre AV-Steuerungskenntnisse bedurfte ist heute die Integration von Microsoft 365/Teams.

Besonders interessant sind die Trends im Digital Signage Software Segment, wo die größte Anzahl an Display Touchpoints immer noch recht einfache Lösungen sind. Hochkomplexe Features und Programmierungen – wie sie die Digital Signage Suite Lösungen von Scala, Grassfish, Navori & Co bieten, sind oft nicht notwendig.

Hier beginnt insbesondere für weniger erfahrene IT-Integratoren der Reiz von SoC-Lösungen. Ob Samsung Tizen, LG WebOS oder auch Sony Android TV –SoC-Plattformen mit einer großen installierten Basis bringen die notwendigen Werkzeuge für Digital Signage mit. Oft muss nur noch eine kleine Applikation entwickelt werden, die es dann Enterprise-Kunden ermöglicht völlig CMS-lizenzfrei größere unternehmensweite Digital Signage Systeme zu betreiben. Für komplexe Flagshipkonzepte reicht das nicht aus, aber für Wayguiding, Menuboard und Informationskonzepte oft völlig ausreichend. Einst mal die Domäne von Pure Digital Signage Playern können nun auch IT-Systemhäuser oder Digital Signage Newbees am Markt für einfache Konzepte bestehen.

Nicht nur der Software Bereich sieht sich neuem Wettbewerb ausgesetzt. Auch klassische Integrationsdienstleistungen können von White-Label Anbietern bestellt werden. Dienstleister wie Collabtech schließen die Digital Signage Kompetenzlücke für unerfahrene Systemhäuser und Integratoren. Collabtech – das seit August vom ehemaligen Maverick AV Chef Jon Sidwick geführt wird – hat sich in den vergangenen vier Jahren schon am Markt global etabliert. Ob Digital Signage oder Collaboration-Projekte – Collabtech plant, installierte, betreibt weltweit im Namen von Integratoren und Systemhäusern. Insbesondere auch Schulungsprogramme für Nutzer (z.B. MS Teams Einführung) können hochskalierbar angeboten werden.

Im Bereich Collaboration / Video Conferencing treiben bereits Non-AV Integratoren – primär IT-Systemhäuser – klassische AV-Systemhäuser vor sich her. Der Erfolg von Microsoft Surface Hub 2 wäre ohne IT-Systemhäuser nicht möglich gewesen. Auch supergroße Displays 75“ und größer – die sich laut LG zum Krisengewinner entpuppt haben – werden im Corporate Umfeld von Non-AV Partnern gut verkauft.

Der Markt ist selbst in der Krise groß genug für bestehende und neue Marktteilnehmer. Das Angebotsportfolio wird nur bunter. Es muss nicht immer ein Feature-strotzendes stand-alone CMS-Paket sein, alternativ stehen auch DXP Plattformen von Adobe, SAP & Co oder kleine Applications auf SoC-Basis zur Verfügung. Ricoh & Co zeigen, wie erfolgreich Digital Signage auch von IT-Anbietern angeboten werden kann.