Die monatliche AVIXA Digital Signage-Power Hour von invidis dreht sich am Dienstag thematisch um die Erfahrungen mit virtuellen Events. Teilnehmer der Roundtable-Podiumsdiskussion sind Messeveranstalter (AVIXA Infocomm), Distributoren (Almo und Stampede), Digital Signage Anbieter (Intuiface und Spinetix) und invidis consulting (DSS The Show).

Das einstündige Programm Making Virtual Work and the Path Forward for AV Marketing findet am Dienstag 18. August um 19h statt – Teilnahme ist nach Anmeldung kostenlos.

Teilnehmer sind:

Mark Quiroz von Samsung of America (Virtuelle Messe SamsungVX – online Version des ISE 2020 Stand)

Annette Sandler (Content-Verantwortliche von AVIXA für die InfoComm Connected)

Melody Craigmyle (Almo Pro AV Distributor – Veranstalter von großen ProAV Roadshow Events)

Ashley Flaska (Stampede AV Distributor – investieren kräftig in Messen)

Nicola Meyer (SpinetiX hat viele Webinare in den letzten sechs Monaten veranstaltet)

Geoff Bessin (Intuiface vertreibt seine Software seit Jahren primär direkt und veranstaltet laufend Online Events)

Moderiert wird die Power-Hour von Dave Haynes (Sixteen Nine) und Florian Rotberg (invidis)

Weitere Informationen unter: https://www.avixa.org/events/event-details/2020/08/18/default-calendar/digital-signage-power-hour-august