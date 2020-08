Bakterielle Infektion im Großstadtleben und Virus Infektion lauert überall: auf an Touchscreens an Bus- und Bahnhaltestellen, bei der Bedienung von Fahrkartenautomaten, an Touchmonitoren im Operationssaal oder in Aufzügen. Der Infrarot-Touchscreen dagegen ist trotz dem namensgebenden ‚Touch‘ optimal geeignet, um Kontakt mit Oberflächen zu vermeiden, wie Clemens Mache, Business Development Manager Touch bei HY-LINE Computer Components, in einem kurzen YouTube-Video beschreibt.