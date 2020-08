Die Berliner Metaposter ist ein neuer DooH-Netzwerkbetreiber mit zurzeit 170 Screens (LED und LCD). Das Team sieht sich als DooH-Anbieter der nächsten Generation mit Fokus auf Performance-optimierte Außenwerbung. Das eigene Netzwerk befindet sich im Aufbau und setzt auf digitale Touchpoints am Point of Sale, in Flughäfen, in Fitness Studios sowie im Außenbereich.

„Unser Team rund um die Gründer Taner Kalak, Carsten Hermann und Shahin Shahroudi steht vor neuen Aufgaben und wird vom Know-How Medams unmittelbar profitieren“ so Sven Schweizer.

Der Geschäftsführer Sven Schweizer ergänzt: „In den letzten Monaten haben wir große Fortschritte gemacht und bereits von Franz Josef Medams ausgeprägten Branchenwissen profitieren können. Jetzt wollen wir unsere Zusammenarbeit vertiefen und unseren Netzausbau stark vorantreiben sowie gemeinsam neue digitale Touchpoints entwickeln. Als junges DooH-Unternehmen setzen wir auf seine Expertise in den Bereichen Vertragswesen, Marketing und Vermarktung, sowie auf seine langjährige Erfahrung im Einkauf von Software und Hardware“.

Franz Josef Medam: „Es freut mich, dieses junge und motivierte Team zu unterstützen und auf den nächsten wichtigen Etappen mit meinem Branchenwissen und Netzwerk aktiv voran zu bringen. Als neuer Chief Visionary Officer (CVO) werde ich als bindendes Element zwischen Gründerteam und Investoren, sowie Partnern und Lieferanten der Metaposter eine entscheidende Position im Markt verschaffen“.

Die Screens und Displays sourced Metaposter direkt in Asien. Natürlich setzt man auch in Berlin auf „zukunftsweisende Tracking-Technologien und demographische Datenmodelle die Transparenz sowie eine Optimierung der Werbewirksamkeit“ ermöglichen sollen.