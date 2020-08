Im größten Einkaufszentrum Skandinaviens – Westfield Mall of Scandinavia – eröffnete in dieser Woche der erste Mobilfunk-Flagshipstore von Mi in der Region. Visual Art – die nicht nur in Schweden sondern u.a. auch in Deutschland die DooH-Netze in Unibail Rodamco Westfield (URW) Malls betreiben – setzen ihre Screens vor der Mall, am Eingang und im Einkaufszentrum für eine zielgenaue Promotion des neuen Mi Stores ein.