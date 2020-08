DooH Ocean startet Programmatic in UK

Durch die neue Partnerschaft zwischen Ocean und Hivestack sollen künftig monatlich über 500 Millionen programmatische Werbeeinblendungen in einigen der verkehrsreichsten Gebiete des britischen DooH-Marktes zur Verfügung stehen. Ocean wird die angebotsseitige Technologie von Hivestack nutzen, um Käufern sowohl private Marktplatz (PMP)-Geschäfte als auch offene Tauschgeschäfte anzubieten.

„Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Hivestack, um unser programmatisches Angebot voranzubringen. Da Großbritannien aus dem Lockdown herauskommt, suchen Agenturen und Werbetreibende nach mehr Flexibilität als je zuvor“, erläutert Andrew Gibson, Leiter der Abteilung Handel und Investitionen bei Ocean Outdoor. „Die programmatische Technologie von Hivestack bietet digitalen Vermarktern die Möglichkeit, sehr zielgerichtete Kampagnen über DOOH laufen zu lassen, die per Knopfdruck an- oder ausgeschaltet werden können, so dass Werbetreibende einen hocheffektiven und risikoarmen Marktzugang erhalten“

Andreas Soupliotis, Gründer und CEO von Hivestack, kommentiert: „Es ist ein unglaubliches Privileg, unseren programmatischen Käufern die schönen und atemberaubenden DOOH-Werbemöglichkeiten von Ocean anzubieten. Wir glauben, dass unsere Käufer begeistert sein werden, wenn sie diese hochwertigen Impressionen zur programmatischen Aktivierung in Hivestack zur Verfügung haben. Ocean ist der Torwächter einiger der begehrtesten Werbestandorte der Welt, wie der berühmten Piccadilly Lights und der Full-Motion-Netzwerke The Loop und The Grid. Wir erwarten bedeutende programmatische Aktivierungen von digitalen Vermarktern, die die Zielgruppen dieses erstklassigen Inventars ansprechen wollen“.