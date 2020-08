Die ehemalige Bundeshauptstadt ist sicherlich keine Fashionmetropole, ein Shoppingtrip durch die Innenstadt ist in der Regel eine kurze Angelegenheit. Erst Recht an diesem Augustsamstag bei 37 Grad im Schatten. Noch trauriger als der Ausblick auf einen Shopping Trip ist nur der Anblick auf das Schaufenster der Hollister-Filiale im Herzen von Bonn.

Einst wurde das Hollister-Konzept in der Digital Signage Branche gefeiert. Wer außer Hollister traute sich alle Schaufenster mit fassadenfüllenden LCD-Videowalls auszustatten und (Live)-Content von einem Strand in Nordkalifornien abzuspielen. Keine Promotions, keine Produkte, keine Interaktionen – nur Wellen. Tag ein Tag aus – überall auf der Welt. In einige Stores wurden über 140 Videowall-Displays installiert die jeglichen Einblick in die Stores verhinderten. Der Hollister-Strand musste reichen plus den Scent der aus den geheimnisvollen Stores in die Einkaufsstraßen waberte.

Heute acht Jahre nach Eröffnung der Filiale in Bonn ist das Digital Signage Konzept bei Hollister längst Geschichte. So wie die beiden Schwestermarken spielen auch die fassadenfüllenden Videowalls im Alltag keine große Rolle mehr.

Der Zustand der Videowall in Bonn lässt nur zu wünschen übrig, das auch hier bald Schluss ist mit schaufensterfüllenden Digital Signage.