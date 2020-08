Nachdem die Stadt Peking vor Kurzem den ‚Emergency Response Level‘ für den Coronavirus-Ausbruch von Ebene 2 auf Ebene 3 gesenkt hat, bestätigte jetzt InfoCommAsia, dass die InfoComm China plangemäß vom 28. bis 30. September 2020 stattfinden soll. Die China International Fair for Trade in Services hat ebenfalls angekündigt, dass die Veranstaltung Anfang September in Peking stattfinden wird. Der Pandemie zum Trotz werden mehr als 300 Aussteller erwartet.

„Das überwältigende Feedback der Mehrheit unserer Aussteller ist, dass die Beijing InfoComm China 2020 die Plattform bieten wird, die sie für den Aufbau ihrer Unternehmen benötigen, die möglicherweise von der Covid-19-Pandemie betroffen sind“, kommentierte Richard Tan, Geschäftsführer von InfoCommAsia, dem Organisator der Messe. „Besucher der Messe erhalten zudem die Chance, neue Möglichkeiten für die aufregende Post-Covid-Ära zu erkunden.“

Vorregistrierung und Screening vor Ort

„Als verantwortungsbewusster Organisator ist es dabei unsere oberste Priorität, alle notwendigen Vorkehrungen zu treffen, um nach besten Kräften die Gesundheit, Sicherheit und das Wohlergehen aller unserer Aussteller und Besucher auf der Messe zu gewährleisten“, so Tan. Dazu gehören unter anderem die Notwendigkeit für Besucher, sich vor ihrer Ankunft vorregistrieren zu lassen und Gesundheitserklärungen online einzureichen, ein strenges Screening-Verfahren vor Ort, die vorgeschriebene Verwendung von Masken zu jeder Zeit innerhalb des Veranstaltungsortes und die Bereitstellung von Handdesinfektionsmitteln während der dreitägigen Veranstaltung.

„Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um sicherzustellen, dass die Beijing InfoComm China 2020 für alle unsere Besucher, Aussteller und Interessenvertreter eine sichere und angenehme Erfahrung ist, und, wie in den vergangenen 13 Jahren, ihre Rolle erfüllen, alle Interessenvertreter auf dem chinesischen AV-Markt zusammenzubringen“, fügte Tan hinzu.