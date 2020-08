Ein Besuch in der dänischen Hauptstadt ist zurzeit ein ungewöhnliches Erlebnis: Im Gegensatz zum Rest des Kontinents verzichten Dänen und Schweden größtenteils auf Gesichtsmasken. Nur am Flughafen sind sie Pflicht. Doch Corona hat insbesondere in Dänemark auch ohne Maskenpflicht tiefe Spuren im Alltag hinterlassen. Nicht nur entlang der längsten Fußgängerzone Kopenhagens Strøget mussten reihenweise Geschäfte aufgeben, auch in Einkaufszentren sind die kurzfristig aufgegebenen Flächen auch mit Postern nicht mehr zu verstecken.

Doch die Besucherfrequenz ist weiterhin stark und die geöffneten Fashion Retailer verzeichnen regen Kundenverkehr. Das lokale Fashion-Label Moss Copenhagen (MSCH) zeigt im Fields Einkaufszentrum am Rande der Stadt wie auch kleinerer Anbieter erfolgreich Frictionless Retail anbieten können. MSCH setzt dabei auf Digital Signage im Store und die App-Plattform Zliide. Das dänische Start-up Zliide bietet kleineren Anbieter einen Mobile Shopping Plattform die auch Instore bemerkenswerte Vorteile liefert.

Der Trigger läuft über den Zliide Security Tag, der an jedem Produkt befestigt ist. Kunden halten ihr Mobiltelefon an das Produkt, die App erkennt das Produkt und zeigt Videos und Produktinformationen an. Wenn das Produkt gefällt kann über die App direkt bezahlt werden und der Sicherheits-Tag entriegelt. Kunden müssen nur noch den Tag in eine der im Store verteilten Container werfen und können den Store mit der Ware verlassen – Einfacher Self-Checkout.

Neben der Mobillösung von Zliide setzt MSCH auch auf Digital Signage nach dem Motto „weniger ist mehr“. Gezielt und gut platzierte Displays im Hochformat befinden sich in den Stores in den besten Sichtachsen. Einfach aber gut-designter Content