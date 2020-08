LG Display hat die weltweit ersten transparenten OLED-Displays für Fenster in U-Bahnzügen in Peking und Shenzhen ausgeliefert. Transparente OLEDs haben den Vorteil das sie ohne Hintergrundbeleuchtung auskommen und somit den Blick nach Außen ermöglichen.

LG Display ist zur Zeit der einzige Hersteller weltweit, der großformatige transparente OLEDs produzieren kann. In den neuen U-Bahnwagen in Peking (Linie 6) und Shenzhen (Linie 10) wurden transparente 55-Zoll-OLED Displays in die Fenster integriert. Fahrgäste erhalten darüber Verkehrsinformationen wie Zugbetriebsinformationen, Standortinformationen, U-Bahn-Umsteigeinformationen, Fluginformationen in Echtzeit, Wettervorhersage, Nachrichten usw. Bisher setzen die U-Bahnbetreiber in Peking in Teilbereichen der Ringlinie auf im Tunnel festinstallierte LEDs für DooH-Kampagnen. Die Betrachtungsqualität war aber recht bescheiden und abhängig von der Geschwindigkeit des Zuges.

LG Display plant bereits weitere Projekte mit anderen U-Bahnbetreiber weltweit. Laut den Marktforschern von Prescient & Strategic Intelligence soll der Markt für transparente Displays bis zum Jahr 2024 voraussichtlich um jährlich 46% auf 5 Mrd- USD wachsen. Inwieweit die Studie schon die Auswirkungen der aktuellen COVID19-Pandemie berücksichtigt ist nicht genannt