Die Omnicom Media Group (OMG) erhöht ihre Podcast-Investitionen und will 20 Mio. USD für Werbung bei Spotify ausgeben. Weil das Podcast-Publikum schnell wächst und neue Technologie die Anzeigen zielgerichteter und messbarer macht, sieht OMG viel Potential in der Podcast-Werbung. „Das ist eine große Sache, ein sehr großer Sprung im Vergleich zu dem, was wir in der Vergangenheit in der Podcast-Werbung getan haben“, sagt Catherine Sullivan, Chief Investment Officer bei OMG North America.

Die Vereinbarung sieht auch eine Zusammenarbeit bei der Forschung und einen ersten Versuch bei neuen Shows für Kunden der Omnicom Media Group vor, zu denen McDonald’s Corp., PepsiCo Inc. und AT&T Inc. gehören. Große Medien- und Technologieunternehmen haben versucht, das Wachstum von Podcasts stärker für sich zu nutzen und zu beschleunigen.

Laut dem Interactive Advertising Bureau (IAB) und PricewaterhouseCoopers werden Vermarkter in diesem Jahr voraussichtlich 863,4 Mio. Dollar für Werbung in US-Podcasts ausgeben, gegenüber 678,7 Mio. im Jahr 2019. Im Vergleich dazu betrugen die Werbeeinnahmen aus digitalen Videos im Jahr 2019 stolze 21,7 Milliarden US-Dollar, so das IAB.

„Der Aufstieg von Podcasts wurde zum Teil durch die Fragmentierung und den Mangel an digitalen Marketing-Instrumenten wie der Adressierbarkeit gebremst“, sagt Dawn Ostroff, Chief Content and Advertising Business Officer bei Spotify. „Es gibt nicht einmal eine einheitliche Metrik, nach der Podcasts von Werbetreibenden betrachtet werden“.

Im Januar führte Spotify darum eine Methode ein, um Werbetreibende wissen zu lassen, wie viele Personen eine bestimmte Anzeige in einem Podcast gehört haben, anstatt wie üblich die Downloads für eine Episode zu zählen und Anzeigen in bereits aufgezeichnete Podcasts einzufügen. Diese Technologie, die ‚Streaming Ad Insertion‘, bietet auch Einblicke in das erreichte Publikum und die Marketing-Ergebnisse, so Spotify. Noch ist die Tech in einem frühen Stadium, doch das Unternehmen arbeitet stark an der Optimierung.