Mit Ole Jacobs verstärkt ein Marketing und Vertriebsspezialist mit über zwanzig Jahren Digital Signage Erfahrung u.a. bei Toshiba und LG das Team von iiyama. Der 54-jährige Neusser war unter anderem bei der Toshiba Europe GmbH für Vertrieb und Marketing der Professional Display-Sparte (DACH & Benelux) verantwortlich. In seiner neuen Funktion als Business Development Manager hat sich Ole Jacobs zum Ziel gesetzt, den Markt für Professional Displays in der DACH-Region weiter zu erschließen. Sein besonderes Know-how, das er in mehr als zwei Jahrzehnten bei nationalen und internationalen Unternehmen sammeln konnte, fließt in die systematische Erarbeitung strategischer Konzepte, die gemeinsam mit dem Vertriebsteam umgesetzt werden.

„Mit Ole Jacobs im iiyama-Team haben wir die besten Voraussetzungen, um im Bereich Professional Displays noch stärker zu wachsen. Seine besondere Expertise in puncto Digital Signage und Interactive LFDs stellt eine enorme Bereicherung für iiyama dar. Wir freuen uns, dass wir ihn für unser Unternehmen gewinnen konnten!“, erklärt Erkan Sekerci, Sales Director DACH.

Ole Jacobs ergänzt: „iiyama hat sich im Laufe der Jahre zu einem führenden Anbieter für Display-Lösungen entwickelt. Ich freue mich, gemeinsam mit einem erstklassigen Sales Team und dem hervorragenden Produkt-Lineup, diese anhaltende Erfolgsstory im Bereich der Professional Displays weiterzuschreiben. Wir werden nicht nur unser Vertriebsnetzwerk erweitern, sondern unseren Kunden und Partnern iiyamas gebündelte Kompetenz noch besser zur Verfügung stellen. So stellen wir sicher, dass sie auch zukünftig in vollem Maße von unserer gewinnbringenden Zusammenarbeit profitieren“.