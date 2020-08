Seit über 50 Jahren ist die CES eine der großen globalen Bühne für Elektronik-Innovationen. Das Ziel des Veranstalters CTA (Consumer Technology Association) für die CES 2021 ist es, großen und kleinen Unternehmen eine ansprechende Plattform zu bieten, um Produkte auf den Markt zu bringen, Marken aufzubauen und Partnerschaften zu bilden – wobei Gesundheit und Sicherheit im Vordergrund stehen. Kein leichtes in Corona-Zeiten, vor allem gerade in den USA, die nach wie vor hohe Zahlen an Neuinfektionen verzeichnen. Darum soll die Messe in einem neuen digitalen Format stattfinden: mit Talks mit Technologie-Innovatoren, Spitzentechnologien und den neuesten Produkteinführungen von globalen Marken bis zu Startups und viel Networking – auch ohne Trip nach Vegas.

„Inmitten der Pandemie und der wachsenden globalen Gesundheitsbedenken über die Verbreitung von COVID-19 ist es einfach nicht möglich, Anfang Januar 2021 Zehntausende von Menschen sicher nach Las Vegas einzuladen, um sich persönlich zu treffen und Geschäfte zu tätigen“, sagt Gary Shapiro, Präsident und CEO, CTA.

Infos zur CES 2021 auch hier im Video mit CTA Präsident Gary Shapiro

„Technologie hilft uns allen, während der Pandemie zu arbeiten, zu lernen und Kontakte zu knüpfen – und diese Innovation wird uns auch dabei helfen, die CES 2021 neu zu überdenken und die Tech-Gemeinschaft auf sinnvolle Weise zusammenzubringen. Durch die Umstellung auf eine volldigitale Plattform für 2021 können wir eine einzigartige Erfahrung bieten, die unseren Ausstellern hilft, mit bestehenden und neuen Zielgruppen in Kontakt zu treten“, so Shapiro weiter.

CES bekommt Hybrid-Charakter

Die CES 2021 soll ein neues, beeindruckendes Erlebnis sein, bei dem die Teilnehmer in der ersten Reihe sitzen und die neueste Technologie entdecken und sehen können – eine globale Veranstaltung im Komfort und der Sicherheit des eigenen Zuhauses oder Büros. Die Mitglieder der Tech-Community sind dazu eingeladen, sich nach wie vor die erste Januarwoche im Kalender zu markieren. Weitere Infos zur Planung der digitalen CES 2021 will der Veranstalter demnächst veröffentlichen. 2022 soll die Show definitiv nach Las Vegas zurückzukehren, wie CTA vorab verraten hat, und dann als Hybrid-Event die besten Elemente einer physischen und digitalen Show kombinieren.