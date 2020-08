Straßenkarneval und Corona Notting Hill Carnival in 8k statt auf der Straße

Am kommenden Wochenende wäre es wieder soweit, der alljährliche Notting Hill Carnival hätte Karibikstimmung für ein paar Tage nach London gebracht. Doch dieses Jahr müssen die Fans sich mit einem virtuellen Festival begnügen. Immerhin von Partner Samsung in 8k aufgezeichnet und u.a. auf Europas bekanntester DooH-Videowall am Piccadilly Circus zu bewundern.